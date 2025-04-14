سعر Yieldification (YDF)
سعر Yieldification (YDF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.93K. يتم تحديث سعر YDF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yieldification الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Yieldification خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Yieldification مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yieldification مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yieldification مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yieldification مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-36.75%
|60 يوم
|$ 0
|-73.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yieldification: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The foundation for YDF has been laid for consistent growth and sustainability. Each component coalesces perfectly to deliver the appropriate balance in the protocol to support the underlying infrastructure that will make the project exist and ultimately grow in perpetuity. YDF is the next blue chip in the making.
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