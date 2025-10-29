معلومات سعر Yield Protocol (YIELD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.547757$ 0.547757 $ 0.547757 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +3.30% تغير السعر (7 أيام) +3.30%

سعر Yield Protocol (YIELD) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YIELD بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYIELD على الإطلاق هو $ 0.547757، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YIELD -- على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و +3.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Yield Protocol (YIELD)

القيمة السوقية $ 45.29K$ 45.29K $ 45.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 89.17K$ 89.17K $ 89.17K إمداد دورة التداول 71.45M 71.45M 71.45M إجمالي العرض 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238

القيمة السوقية الحالية لـ Yield Protocol هي $ 45.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YIELD يبلغ 71.45M، مع إجمالي عرض 140661635.5775238. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89.17K.