سعر Yield Optimizer USD Edge اليوم

السعر المباشر لمشروع Yield Optimizer USD Edge (YOUSDEDGE) اليوم هو $ 1.011، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YOUSDEDGE الحالي إلى USD هو $ 1.011 لكل YOUSDEDGE.

يحتل Yield Optimizer USD Edge حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 65,341، مع عرض متداول قدره 64.63K YOUSDEDGE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YOUSDEDGE بين $ 1.011 (أدنى) و$ 1.011 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.011، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.006.

على المدى القصير، تحرك YOUSDEDGE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Yield Optimizer USD Edge (YOUSDEDGE)

القيمة السوقية $ 65.34K$ 65.34K $ 65.34K الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 65.34K$ 65.34K $ 65.34K إمداد دورة التداول 64.63K 64.63K 64.63K إجمالي العرض 64,630.169568 64,630.169568 64,630.169568

القيمة السوقية الحالية لـ Yield Optimizer USD Edge هي $ 65.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ YOUSDEDGE يبلغ 64.63K، مع إجمالي عرض 64630.169568. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 65.34K.