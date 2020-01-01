توكنوميكس YETI (YETI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول YETI (YETI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات YETI (YETI) YETI is a Solana-based meme token and cultural experiment focused on decentralized community engagement, content creation, and social commentary within the crypto space. It was launched in May 2025 with no presale, no VC backing, and a renounced contract, ensuring a fair and transparent token distribution. The project is designed around a decentralized model where community members drive visibility and growth through daily meme campaigns, Telegram-based raiding efforts, and influencer collaborations. Rather than focusing on technical utility or DeFi functions, YETI leverages meme culture and humor to foster engagement, amplify messages, and challenge conventional narratives within the Solana ecosystem. YETI is traded on decentralized exchanges like Raydium and has gained early momentum through high-volume social media reach and organized online campaigns. All development and promotion efforts are community-led, and the project has no roadmap or centralized leadership, aligning with its core principle of authentic, ground-up crypto culture. الموقع الرسمي: https://yetidegen.com/ اشتر YETI الآن!

توكنوميكس YETI (YETI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار YETI (YETI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M إجمالي العرض: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M العرض المتداول: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02256791 $ 0.02256791 $ 0.02256791 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00622592 $ 0.00622592 $ 0.00622592 السعر الحالي: $ 0.00675735 $ 0.00675735 $ 0.00675735 معرفة المزيد عن سعر YETI (YETI)

توكنوميكس YETI (YETI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس YETI (YETI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YETI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YETI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YETI، استكشف السعر المباشر لتوكن YETI!

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