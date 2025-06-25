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سعر Yapper (YAPPER) المباشر لليوم هو USD 0.00300723 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.02M . يتم تحديث سعر YAPPER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yapper الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Yapper خلال اليوم هو +20.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Yapper (YAPPER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yapper مقابل USD هو $ +0.00052072 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yapper مقابل USD هو $ -0.0016091805 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yapper مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yapper مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00052072 +20.94% 30 يوم $ -0.0016091805 -53.51% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yapper (YAPPER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yapper: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00248652$ 0.00248652 $ 0.00248652 24 ساعة مرتفع $ 0.00311469$ 0.00311469 $ 0.00311469 عالية طوال الوقت $ 0.01218849$ 0.01218849 $ 0.01218849 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) +20.94% تغير السعر (7 أيام) +8.87%

معلومات سوق Yapper (YAPPER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: