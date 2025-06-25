سعر Yapper (YAPPER)
سعر Yapper (YAPPER) المباشر لليوم هو USD 0.00300723. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.02M. يتم تحديث سعر YAPPER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yapper الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Yapper خلال اليوم هو +20.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Yapper مقابل USD هو $ +0.00052072 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yapper مقابل USD هو $ -0.0016091805 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yapper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yapper مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00052072
|+20.94%
|30 يوم
|$ -0.0016091805
|-53.51%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yapper: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
+20.94%
+8.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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