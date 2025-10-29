معلومات سعر YAPE (YAPE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00759691 $ 0.00759691 $ 0.00759691 24 ساعة منخفض $ 0.0080251 $ 0.0080251 $ 0.0080251 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00759691$ 0.00759691 $ 0.00759691 24 ساعة مرتفع $ 0.0080251$ 0.0080251 $ 0.0080251 عالية طوال الوقت $ 0.087726$ 0.087726 $ 0.087726 أدنى سعر $ 0.00759691$ 0.00759691 $ 0.00759691 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -1.96% تغير السعر (7 أيام) -21.49% تغير السعر (7 أيام) -21.49%

سعر YAPE (YAPE) في الوقت الحقيقي هو $0.00778007. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YAPE بين أدنى سعر $ 0.00759691 وأعلى سعر $ 0.0080251، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYAPE على الإطلاق هو $ 0.087726، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00759691.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YAPE -0.03% على مدار الساعة الماضية، -1.96% على مدار 24 ساعة، و -21.49% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق YAPE (YAPE)

القيمة السوقية $ 146.65K$ 146.65K $ 146.65K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 146.65K$ 146.65K $ 146.65K إمداد دورة التداول 18.85M 18.85M 18.85M إجمالي العرض 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556

القيمة السوقية الحالية لـ YAPE هي $ 146.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YAPE يبلغ 18.85M، مع إجمالي عرض 18845271.61203556. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 146.65K.