احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YAIT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YAIT.

سعر Yait Siu (YAIT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 812.87K . يتم تحديث سعر YAIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yait Siu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Yait Siu خلال اليوم هو +9.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Yait Siu (YAIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yait Siu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yait Siu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yait Siu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yait Siu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +9.91% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yait Siu (YAIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yait Siu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.65% تغير السعر (1يوم) +9.91% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Yait Siu (YAIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: