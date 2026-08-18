سعر XPRTL اليوم

السعر المباشر لمشروع XPRTL (PRTL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PRTL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PRTL.

يحتل XPRTL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,869.48، مع عرض متداول قدره 738.13M PRTL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PRTL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PRTL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق XPRTL (PRTL)

القيمة السوقية $ 13.87K$ 13.87K $ 13.87K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.79K$ 18.79K $ 18.79K إمداد دورة التداول 738.13M 738.13M 738.13M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ XPRTL هي $ 13.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PRTL يبلغ 738.13M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.79K.