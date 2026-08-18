سعر XIO اليوم

السعر المباشر لمشروع XIO (XIO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XIO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل XIO.

يحتل XIO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 38,362، مع عرض متداول قدره 1.00B XIO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XIO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك XIO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق XIO (XIO)

القيمة السوقية $ 38.36K$ 38.36K $ 38.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 38.36K$ 38.36K $ 38.36K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ XIO هي $ 38.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XIO يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.36K.