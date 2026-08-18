سعر Xi اليوم

السعر المباشر لمشروع Xi (XI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل XI.

يحتل Xi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 328,611، مع عرض متداول قدره 421.00M XI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.771567، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك XI بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و+18.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 206.42.

معلومات سوق Xi (XI)

القيمة السوقية $ 328.61K$ 328.61K $ 328.61K الحجم (24 ساعة) $ 206.42$ 206.42 $ 206.42 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 780.55K$ 780.55K $ 780.55K إمداد دورة التداول 421.00M 421.00M 421.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Xi هي $ 328.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 206.42. العرض المتداول لـ XI يبلغ 421.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 780.55K.