سعر xHaven (XVN)
سعر xHaven (XVN) المباشر لليوم هو USD 0.00989061. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 505.69K. يتم تحديث سعر XVN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق xHaven الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.66K
- تغيير سعر xHaven خلال اليوم هو +6.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 51.83M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XVN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XVN.
خلال اليوم، كان سعر xHaven مقابل USD هو $ +0.00058601 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر xHaven مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر xHaven مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر xHaven مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00058601
|+6.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر xHaven: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
+6.30%
-8.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
xHaven is the first and largest NFT marketplace built on the Flare Network. It serves as a dedicated platform for the creation, trading, and management of NFTs (Non-Fungible Tokens) within the Flare ecosystem. With over $6 million in traded volume, xHaven provides users with a seamless and secure environment to engage in NFT transactions. The platform leverages the unique capabilities of the Flare Network to offer a robust marketplace, emphasizing decentralization and interoperability for digital asset trading.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XVN إلى AUD
A$0.0160227882
|1 XVN إلى GBP
￡0.0080113941
|1 XVN إلى EUR
€0.0095938917
|1 XVN إلى USD
$0.00989061
|1 XVN إلى MYR
RM0.0444088389
|1 XVN إلى TRY
₺0.350127594
|1 XVN إلى JPY
¥1.5594524787
|1 XVN إلى RUB
₽1.0051826943
|1 XVN إلى INR
₹0.8522738637
|1 XVN إلى IDR
Rp162.1411215984
|1 XVN إلى PHP
₱0.58354599
|1 XVN إلى EGP
￡E.0.499475805
|1 XVN إلى BRL
R$0.0605305332
|1 XVN إلى CAD
C$0.0142424784
|1 XVN إلى BDT
৳1.2118964433
|1 XVN إلى NGN
₦15.4059108543
|1 XVN إلى UAH
₴0.4200542067
|1 XVN إلى VES
Bs0.52420233
|1 XVN إلى PKR
Rs2.7666014292
|1 XVN إلى KZT
₸5.2441992342
|1 XVN إلى THB
฿0.3430063548
|1 XVN إلى TWD
NT$0.3274780971
|1 XVN إلى CHF
Fr0.0090004551
|1 XVN إلى HKD
HK$0.0769489458
|1 XVN إلى MAD
.د.م0.0997962549