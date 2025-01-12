احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XVN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XVN.

سعر xHaven (XVN) المباشر لليوم هو USD 0.00989061 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 505.69K . يتم تحديث سعر XVN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق xHaven الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.66K - تغيير سعر xHaven خلال اليوم هو +6.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 51.83M

أداء سعر xHaven (XVN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر xHaven مقابل USD هو $ +0.00058601 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر xHaven مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر xHaven مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر xHaven مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00058601 +6.30% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر xHaven (XVN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر xHaven: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00904765$ 0.00904765 $ 0.00904765 24 ساعة مرتفع $ 0.01018765$ 0.01018765 $ 0.01018765 عالية طوال الوقت $ 0.01320028$ 0.01320028 $ 0.01320028 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) +6.30% تغير السعر (7 أيام) -8.04%

معلومات سوق xHaven (XVN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: