سعر Xerberus (XER)
سعر Xerberus (XER) المباشر لليوم هو USD 0.01768624. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.47M. يتم تحديث سعر XER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xerberus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.55K
- تغيير سعر Xerberus خلال اليوم هو -11.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 196.13M
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خلال اليوم، كان سعر Xerberus مقابل USD هو $ -0.00241046022918977 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xerberus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xerberus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xerberus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00241046022918977
|-11.99%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xerberus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-11.99%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Xerberus is a risk and asset management blockchain designed to provide services to other blockchain ecosystems. Each node within the Xerberus blockchain computes an open-source risk model, assessing risk for most crypto assets within partner ecosystems. The produced risk ratings can be used by dApps to improve resilience and capital efficiency. Investors can benefit directly from Xerberus Risk Ratings by investing in Xerberus indexes, which provide the most secure and decentralized way to benefit from crypto volatility.
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