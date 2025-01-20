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سعر Xerberus (XER) المباشر لليوم هو USD 0.01768624 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.47M . يتم تحديث سعر XER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Xerberus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.55K - تغيير سعر Xerberus خلال اليوم هو -11.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 196.13M

أداء سعر Xerberus (XER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Xerberus مقابل USD هو $ -0.00241046022918977 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Xerberus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Xerberus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Xerberus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00241046022918977 -11.99% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Xerberus (XER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Xerberus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01767217$ 0.01767217 $ 0.01767217 24 ساعة مرتفع $ 0.0209752$ 0.0209752 $ 0.0209752 عالية طوال الوقت $ 0.0209752$ 0.0209752 $ 0.0209752 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -11.99% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Xerberus (XER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: