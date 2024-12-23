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سعر XDEFI (XDEFI) المباشر لليوم هو USD 0.060858 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.91M . يتم تحديث سعر XDEFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XDEFI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.44K - تغيير سعر XDEFI خلال اليوم هو -3.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 130.07M

أداء سعر XDEFI (XDEFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XDEFI مقابل USD هو $ -0.00252163917610435 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XDEFI مقابل USD هو $ -0.0111421565 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XDEFI مقابل USD هو $ +0.0182492024 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XDEFI مقابل USD هو $ -0.00019305282851368 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00252163917610435 -3.97% 30 يوم $ -0.0111421565 -18.30% 60 يوم $ +0.0182492024 +29.99% 90 يوم $ -0.00019305282851368 -0.31%

تحليل سعر XDEFI (XDEFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XDEFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.058707$ 0.058707 $ 0.058707 24 ساعة مرتفع $ 0.064521$ 0.064521 $ 0.064521 عالية طوال الوقت $ 2.37$ 2.37 $ 2.37 تغير السعر (1 ساعة) +0.51% تغير السعر (1يوم) -3.97% تغير السعر (7 أيام) -18.60%

معلومات سوق XDEFI (XDEFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: