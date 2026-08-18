سعر xBONZO اليوم

السعر المباشر لمشروع xBONZO (XBONZO) اليوم هو $ 0.00858581، مع تغير بنسبة 1.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XBONZO الحالي إلى USD هو $ 0.00858581 لكل XBONZO.

يحتل xBONZO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 329,850، مع عرض متداول قدره 38.42M XBONZO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XBONZO بين $ 0.00845516 (أدنى) و$ 0.00866609 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02689967، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00611874.

على المدى القصير، تحرك XBONZO بمقدار -0.35% خلال الساعة الماضية و-3.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 250.50.

معلومات سوق xBONZO (XBONZO)

القيمة السوقية $ 329.85K$ 329.85K $ 329.85K الحجم (24 ساعة) $ 250.50$ 250.50 $ 250.50 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 329.85K$ 329.85K $ 329.85K إمداد دورة التداول 38.42M 38.42M 38.42M إجمالي العرض 38,418,613.49514017 38,418,613.49514017 38,418,613.49514017

القيمة السوقية الحالية لـ xBONZO هي $ 329.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 250.50. العرض المتداول لـ XBONZO يبلغ 38.42M، مع إجمالي عرض 38418613.49514017. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 329.85K.