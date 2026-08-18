سعر Xavier اليوم

السعر المباشر لمشروع Xavier (XAVIER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 16.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XAVIER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل XAVIER.

يحتل Xavier حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 50,110، مع عرض متداول قدره 989.97M XAVIER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XAVIER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك XAVIER بمقدار -0.39% خلال الساعة الماضية و-40.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Xavier (XAVIER)

القيمة السوقية $ 50.11K$ 50.11K $ 50.11K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 50.11K$ 50.11K $ 50.11K إمداد دورة التداول 989.97M 989.97M 989.97M إجمالي العرض 989,966,233.918579 989,966,233.918579 989,966,233.918579

القيمة السوقية الحالية لـ Xavier هي $ 50.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XAVIER يبلغ 989.97M، مع إجمالي عرض 989966233.918579. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 50.11K.