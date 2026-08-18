سعر x402 Singularity Layer اليوم

السعر المباشر لمشروع x402 Singularity Layer (SGL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8,69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SGL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SGL.

يحتل x402 Singularity Layer حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 154 373، مع عرض متداول قدره 998,94M SGL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SGL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SGL بمقدار +0,09% خلال الساعة الماضية و-14,73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2,80K.

معلومات سوق x402 Singularity Layer (SGL)

القيمة السوقية $ 154,37K$ 154,37K $ 154,37K الحجم (24 ساعة) $ 2,80K$ 2,80K $ 2,80K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 154,37K$ 154,37K $ 154,37K إمداد دورة التداول 998,94M 998,94M 998,94M إجمالي العرض 998 941 445,5560862 998 941 445,5560862 998 941 445,5560862

القيمة السوقية الحالية لـ x402 Singularity Layer هي $ 154,37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2,80K. العرض المتداول لـ SGL يبلغ 998,94M، مع إجمالي عرض 998941445.5560862. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 154,37K.