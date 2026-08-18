سعر Wrapped Ronin اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped Ronin (WRON) اليوم هو $ 0.04775802، مع تغير بنسبة 2.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WRON الحالي إلى USD هو $ 0.04775802 لكل WRON.

يحتل Wrapped Ronin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,175,939، مع عرض متداول قدره 66.48M WRON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WRON بين $ 0.04751494 (أدنى) و$ 0.04983066 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.130603، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0459503.

على المدى القصير، تحرك WRON بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-7.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 206.78K.

معلومات سوق Wrapped Ronin (WRON)

القيمة السوقية $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M الحجم (24 ساعة) $ 206.78K$ 206.78K $ 206.78K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M إمداد دورة التداول 66.48M 66.48M 66.48M إجمالي العرض 66,505,512.8533365 66,505,512.8533365 66,505,512.8533365

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Ronin هي $ 3.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 206.78K. العرض المتداول لـ WRON يبلغ 66.48M، مع إجمالي عرض 66505512.8533365. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.18M.