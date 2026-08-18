سعر Wrapped NCG اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped NCG (WNCG) اليوم هو $ 0.00406501، مع تغير بنسبة 1.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WNCG الحالي إلى USD هو $ 0.00406501 لكل WNCG.

يحتل Wrapped NCG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,558,651، مع عرض متداول قدره 383.43M WNCG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WNCG بين $ 0.00404188 (أدنى) و$ 0.00413938 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 6.01، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00388662.

على المدى القصير، تحرك WNCG بمقدار -0.36% خلال الساعة الماضية و-2.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 25.55K.

معلومات سوق Wrapped NCG (WNCG)

القيمة السوقية $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M الحجم (24 ساعة) $ 25.55K$ 25.55K $ 25.55K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M إمداد دورة التداول 383.43M 383.43M 383.43M إجمالي العرض 383,428,798.71 383,428,798.71 383,428,798.71

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped NCG هي $ 1.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 25.55K. العرض المتداول لـ WNCG يبلغ 383.43M، مع إجمالي عرض 383428798.71. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.56M.