سعر Wrapped GRX اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped GRX (WGRX) اليوم هو $ 13.05، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WGRX الحالي إلى USD هو $ 13.05 لكل WGRX.

يحتل Wrapped GRX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,614,674، مع عرض متداول قدره 244.78K WGRX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WGRX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 21.35، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 6.94.

على المدى القصير، تحرك WGRX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.11K.

معلومات سوق Wrapped GRX (WGRX)

القيمة السوقية $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M الحجم (24 ساعة) $ 9.11K$ 9.11K $ 9.11K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M إمداد دورة التداول 244.78K 244.78K 244.78K إجمالي العرض 244,778.6891602664 244,778.6891602664 244,778.6891602664

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped GRX هي $ 2.61M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.11K. العرض المتداول لـ WGRX يبلغ 244.78K، مع إجمالي عرض 244778.6891602664. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.61M.