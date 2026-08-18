سعر Wrapped Gonka اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped Gonka (WGNK) اليوم هو $ 0.135638، مع تغير بنسبة 5.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WGNK الحالي إلى USD هو $ 0.135638 لكل WGNK.

يحتل Wrapped Gonka حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,062,344، مع عرض متداول قدره 118.42M WGNK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WGNK بين $ 0.12904 (أدنى) و$ 0.13722 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.282399، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.109233.

على المدى القصير، تحرك WGNK بمقدار +0.61% خلال الساعة الماضية و+1.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 33.93K.

معلومات سوق Wrapped Gonka (WGNK)

القيمة السوقية $ 16.06M$ 16.06M $ 16.06M الحجم (24 ساعة) $ 33.93K$ 33.93K $ 33.93K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 58.76M$ 58.76M $ 58.76M إمداد دورة التداول 118.42M 118.42M 118.42M إجمالي العرض 433,208,737.4021218 433,208,737.4021218 433,208,737.4021218

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Gonka هي $ 16.06M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 33.93K. العرض المتداول لـ WGNK يبلغ 118.42M، مع إجمالي عرض 433208737.4021218. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 58.76M.