سعر Wrapped Glue اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped Glue (WGLUE) اليوم هو $ 0.00267194، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WGLUE الحالي إلى USD هو $ 0.00267194 لكل WGLUE.

يحتل Wrapped Glue حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,639,951، مع عرض متداول قدره 988.03M WGLUE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WGLUE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.462231، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00205897.

على المدى القصير، تحرك WGLUE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.00.

معلومات سوق Wrapped Glue (WGLUE)

القيمة السوقية $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M الحجم (24 ساعة) $ 1.00$ 1.00 $ 1.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M إمداد دورة التداول 988.03M 988.03M 988.03M إجمالي العرض 988,028,020.683327 988,028,020.683327 988,028,020.683327

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Glue هي $ 2.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.00. العرض المتداول لـ WGLUE يبلغ 988.03M، مع إجمالي عرض 988028020.683327. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.64M.