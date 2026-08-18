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سعر Wrapped Glue المباشر اليوم هو 0.00267194 USD. القيمة السوقية لـ WGLUE هي 2,639,951 USD. تابع تحديثات أسعار WGLUE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Wrapped Glue المباشر اليوم هو 0.00267194 USD. القيمة السوقية لـ WGLUE هي 2,639,951 USD. تابع تحديثات أسعار WGLUE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن WGLUE

معلومات سعر WGLUE

ما هو WGLUE

الوثيقة البيضاء لـ WGLUE

الموقع الرسمي لـ WGLUE

اقتصاد توكن WGLUE

توقعات سعر WGLUE

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شعار Wrapped Glue

سعر Wrapped Glue (WGLUE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 WGLUE إلى USD:

$0.00267194
$0.00267194$0.00267194
-72.90%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Wrapped Glue (WGLUE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:05:22 (UTC+8)

سعر Wrapped Glue اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped Glue (WGLUE) اليوم هو $ 0.00267194، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WGLUE الحالي إلى USD هو $ 0.00267194 لكل WGLUE.

يحتل Wrapped Glue حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,639,951، مع عرض متداول قدره 988.03M WGLUE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WGLUE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.462231، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00205897.

على المدى القصير، تحرك WGLUE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.00.

معلومات سوق Wrapped Glue (WGLUE)

$ 2.64M
$ 2.64M$ 2.64M

$ 1.00
$ 1.00$ 1.00

$ 2.64M
$ 2.64M$ 2.64M

988.03M
988.03M 988.03M

988,028,020.683327
988,028,020.683327 988,028,020.683327

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Glue هي $ 2.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.00. العرض المتداول لـ WGLUE يبلغ 988.03M، مع إجمالي عرض 988028020.683327. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.64M.

سجل سعر Wrapped Glue بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة منخفض
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة مرتفع

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.462231
$ 0.462231$ 0.462231

$ 0.00205897
$ 0.00205897$ 0.00205897

--

--

0.00%

0.00%

سجل سعر Wrapped Glue (WGLUE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Glue مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Glue مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Glue مقابل USD هو $ +0.0007591491 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Glue مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0.00000000000.00%
60 يوم$ +0.0007591491+28.41%
90 يوم----

توقعات أسعار Wrapped Glue

Wrapped Glue (WGLUE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WGLUE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرWrapped Glue (WGLUE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Wrapped Glue نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Wrapped Glue الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WGLUE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Wrapped Glue.

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المصدر Wrapped Glue (WGLUE)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

Avalanche EcosystemBase EcosystemBNB Chain Ecosystem

نبذة عن Wrapped Glue

ما القيمة الحية لـ Wrapped Glue اليوم؟

اليوم، يُتداول Wrapped Glue بسعر $0.00267194، مسجلاً تحركاً في السعر بنسبة --% خلال آخر 24 ساعة. يتغير هذا السعر باستمرار، مما يعكس معنويات السوق في الوقت الحقيقي.

ما مدى تقلب WGLUE حالياً؟

إن معدل التقلب خلال 24 ساعة هو --%، مما يوفر رؤية حول سرعة تحرك سعر التوكن. يمكن أن يؤدي التقلب الأعلى إلى خلق فرص تداول ومخاطر في آنٍ واحد، حسب ظروف السوق.

ما هي ظروف السيولة التي يتمتع بها Wrapped Glue اليوم؟

يحمل Wrapped Glue درجة سيولة تبلغ --/100، والتي تقيّم عمق السوق عبر البورصات. عادةً ما تؤدي السيولة العالية إلى فروق أسعار أضيق وتنفيذ أفضل للأوامر السوقية.

ما مستويات الأسعار التي تداول بها WGLUE خلال اليوم؟

خلال آخر 24 ساعة، تداول بين $0.0 و$0.0. يساعد هذا النطاق المتداولين على تقدير مناطق الدعم والمقاومة لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

ما حجم التداول اليومي لـ WGLUE؟

تم تداول ما مجموعه $-- خلال اليوم الأخير. غالباً ما تسبق طفرات الحجم تحركات كبيرة في الأسعار أو تغييرات في معنويات السوق.

كيف ينبغي للمستثمرين تفسير مستوى المخاطرة لـ Wrapped Glue؟

تُحدَّد المخاطرة بناءً على التقلب، وعمق السيولة، والترتيب في السوق، وتوزيع المعروض. وباعتباره أصلًا من فئة BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Bridged-Tokens,Glue Ecosystem مبنيًا على --، فإن ملف تعريف المخاطرة لـ WGLUE قد يتغير تبعاً لتحديثات النظام البيئي أو الاتجاهات على مستوى الصناعة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Wrapped Glue

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:05:22 (UTC+8)

تحديثات Wrapped Glue (WGLUE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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