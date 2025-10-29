معلومات سعر Wrapped DOR (WDOR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00269927 $ 0.00269927 $ 0.00269927 24 ساعة منخفض $ 0.00282656 $ 0.00282656 $ 0.00282656 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00269927$ 0.00269927 $ 0.00269927 24 ساعة مرتفع $ 0.00282656$ 0.00282656 $ 0.00282656 عالية طوال الوقت $ 0.00916377$ 0.00916377 $ 0.00916377 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.35% تغير السعر (7 أيام) +616.66% تغير السعر (7 أيام) +616.66%

سعر Wrapped DOR (WDOR) في الوقت الحقيقي هو $0.00272013. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WDOR بين أدنى سعر $ 0.00269927 وأعلى سعر $ 0.00282656، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWDOR على الإطلاق هو $ 0.00916377، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WDOR -- على مدار الساعة الماضية، -0.35% على مدار 24 ساعة، و +616.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped DOR (WDOR)

القيمة السوقية $ 68.00K$ 68.00K $ 68.00K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 68.00K$ 68.00K $ 68.00K إمداد دورة التداول 25.00M 25.00M 25.00M إجمالي العرض 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped DOR هي $ 68.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WDOR يبلغ 25.00M، مع إجمالي عرض 25000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 68.00K.