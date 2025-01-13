احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WBCH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WBCH.

سعر Wrapped BCH (WBCH) المباشر لليوم هو USD 461.91 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WBCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped BCH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.44 - تغيير سعر Wrapped BCH خلال اليوم هو +5.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped BCH (WBCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped BCH مقابل USD هو $ +24.48 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped BCH مقابل USD هو $ -61.1321718150 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped BCH مقابل USD هو $ +21.5619126090 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped BCH مقابل USD هو $ +104.8793781756217 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +24.48 +5.60% 30 يوم $ -61.1321718150 -13.23% 60 يوم $ +21.5619126090 +4.67% 90 يوم $ +104.8793781756217 +29.38%

تحليل سعر Wrapped BCH (WBCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped BCH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 432.5$ 432.5 $ 432.5 24 ساعة مرتفع $ 461.86$ 461.86 $ 461.86 عالية طوال الوقت $ 725.37$ 725.37 $ 725.37 تغير السعر (1 ساعة) +0.94% تغير السعر (1يوم) +5.60% تغير السعر (7 أيام) -0.91%

معلومات سوق Wrapped BCH (WBCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: