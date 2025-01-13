سعر Wrapped BCH (WBCH)
سعر Wrapped BCH (WBCH) المباشر لليوم هو USD 461.91. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WBCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped BCH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.44
- تغيير سعر Wrapped BCH خلال اليوم هو +5.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped BCH مقابل USD هو $ +24.48 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped BCH مقابل USD هو $ -61.1321718150 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped BCH مقابل USD هو $ +21.5619126090 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped BCH مقابل USD هو $ +104.8793781756217 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +24.48
|+5.60%
|30 يوم
|$ -61.1321718150
|-13.23%
|60 يوم
|$ +21.5619126090
|+4.67%
|90 يوم
|$ +104.8793781756217
|+29.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped BCH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.94%
+5.60%
-0.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped BCH is an utility token allowing to swap BCH with other SEP20 compatible tokens.
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