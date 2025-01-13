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سعر Wrapped BCH (WBCH)

USD

مخطط سعر Wrapped BCH (WBCH) المباشر

$461.91
$461.91$461.91
+5.50%(1D)

سعر Wrapped BCH (WBCH) لليوم

سعر Wrapped BCH (WBCH) المباشر لليوم هو USD 461.91. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WBCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped BCH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.44
- تغيير سعر Wrapped BCH خلال اليوم هو +5.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Wrapped BCH (WBCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped BCH مقابل USD هو $ +24.48 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped BCH مقابل USD هو $ -61.1321718150 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped BCH مقابل USD هو $ +21.5619126090 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped BCH مقابل USD هو $ +104.8793781756217 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +24.48+5.60%
30 يوم$ -61.1321718150-13.23%
60 يوم$ +21.5619126090+4.67%
90 يوم$ +104.8793781756217+29.38%

تحليل سعر Wrapped BCH (WBCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped BCH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 432.5
$ 432.5$ 432.5

$ 461.86
$ 461.86$ 461.86

$ 725.37
$ 725.37$ 725.37

+0.94%

+5.60%

-0.91%

معلومات سوق Wrapped BCH (WBCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.44
$ 60.44$ 60.44

0.00
0.00 0.00

ما هو Wrapped BCH ( WBCH )

Wrapped BCH is an utility token allowing to swap BCH with other SEP20 compatible tokens.

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المصدر Wrapped BCH (WBCH)

الموقع الرسمي

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