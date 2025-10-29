معلومات سعر Worthless (WORTHLESS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.03541046 $ 0.03541046 $ 0.03541046 24 ساعة منخفض $ 0.04398733 $ 0.04398733 $ 0.04398733 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.03541046$ 0.03541046 $ 0.03541046 24 ساعة مرتفع $ 0.04398733$ 0.04398733 $ 0.04398733 عالية طوال الوقت $ 0.09603$ 0.09603 $ 0.09603 أدنى سعر $ 0.01145166$ 0.01145166 $ 0.01145166 تغير السعر (1 ساعة) -2.42% تغير السعر (1يوم) -11.58% تغير السعر (7 أيام) +1.16% تغير السعر (7 أيام) +1.16%

سعر Worthless (WORTHLESS) في الوقت الحقيقي هو $0.03584192. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WORTHLESS بين أدنى سعر $ 0.03541046 وأعلى سعر $ 0.04398733، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWORTHLESS على الإطلاق هو $ 0.09603، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01145166.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WORTHLESS -2.42% على مدار الساعة الماضية، -11.58% على مدار 24 ساعة، و +1.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Worthless (WORTHLESS)

القيمة السوقية $ 35.96M$ 35.96M $ 35.96M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 35.96M$ 35.96M $ 35.96M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Worthless هي $ 35.96M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WORTHLESS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.96M.