استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Worthless نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.036559 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Worthless نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.038387 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر WORTHLESS هو $ 0.040306 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر WORTHLESS هو $ 0.042322 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WORTHLESS في عام 2029 هو $ 0.044438 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WORTHLESS في عام 2030 هو $ 0.046660 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Worthless نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.076004.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Worthless نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.123803.