سعر World3 اليوم

السعر المباشر لمشروع World3 (WAI) اليوم هو $ 0.00830822، مع تغير بنسبة 0.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WAI الحالي إلى USD هو $ 0.00830822 لكل WAI.

يحتل World3 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,816,919، مع عرض متداول قدره 339.06M WAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WAI بين $ 0.00828389 (أدنى) و$ 0.00856038 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.069136، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00799315.

على المدى القصير، تحرك WAI بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 73.42K.

معلومات سوق World3 (WAI)

القيمة السوقية $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M الحجم (24 ساعة) $ 73.42K$ 73.42K $ 73.42K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.31M$ 8.31M $ 8.31M إمداد دورة التداول 339.06M 339.06M 339.06M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ World3 هي $ 2.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 73.42K. العرض المتداول لـ WAI يبلغ 339.06M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.31M.