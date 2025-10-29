معلومات سعر World Cat (WORLD CAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.02439186 $ 0.02439186 $ 0.02439186 24 ساعة منخفض $ 0.02619836 $ 0.02619836 $ 0.02619836 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.02439186$ 0.02439186 $ 0.02439186 24 ساعة مرتفع $ 0.02619836$ 0.02619836 $ 0.02619836 عالية طوال الوقت $ 0.09714$ 0.09714 $ 0.09714 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.59% تغير السعر (1يوم) -3.06% تغير السعر (7 أيام) -10.97% تغير السعر (7 أيام) -10.97%

سعر World Cat (WORLD CAT) في الوقت الحقيقي هو $0.02476425. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WORLD CAT بين أدنى سعر $ 0.02439186 وأعلى سعر $ 0.02619836، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWORLD CAT على الإطلاق هو $ 0.09714، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WORLD CAT -0.59% على مدار الساعة الماضية، -3.06% على مدار 24 ساعة، و -10.97% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق World Cat (WORLD CAT)

القيمة السوقية $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M إمداد دورة التداول 80.00M 80.00M 80.00M إجمالي العرض 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756

القيمة السوقية الحالية لـ World Cat هي $ 1.95M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WORLD CAT يبلغ 80.00M، مع إجمالي عرض 79999978.71555756. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.95M.