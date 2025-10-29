سعر World Cat المباشر اليوم هو 0.02476425 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WORLD CAT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WORLD CAT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر World Cat المباشر اليوم هو 0.02476425 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WORLD CAT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WORLD CAT بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار World Cat

سعر World Cat (WORLD CAT)

السعر المباشر لـ 1 WORLD CAT إلى USD:

$0.02440436
-4.90%1D
USD
مخطط أسعار World Cat (WORLD CAT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:34:56 (UTC+8)

معلومات سعر World Cat (WORLD CAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.02439186
24 ساعة منخفض
$ 0.02619836
24 ساعة مرتفع

$ 0.02439186
$ 0.02619836
$ 0.09714
$ 0
-0.59%

-3.06%

-10.97%

-10.97%

سعر World Cat (WORLD CAT) في الوقت الحقيقي هو $0.02476425. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WORLD CAT بين أدنى سعر $ 0.02439186 وأعلى سعر $ 0.02619836، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWORLD CAT على الإطلاق هو $ 0.09714، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WORLD CAT -0.59% على مدار الساعة الماضية، -3.06% على مدار 24 ساعة، و -10.97% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق World Cat (WORLD CAT)

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

--
$ 1.95M
80.00M
79,999,978.71555756
القيمة السوقية الحالية لـ World Cat هي $ 1.95M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WORLD CAT يبلغ 80.00M، مع إجمالي عرض 79999978.71555756. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.95M.

سجل سعر World Cat (WORLD CAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر World Cat مقابل USD هو $ -0.00078284821354724 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر World Cat مقابل USD هو $ -0.0128046303 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر World Cat مقابل USD هو $ -0.0096038683 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر World Cat مقابل USD هو $ +0.02464281968695596972 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00078284821354724-3.06%
30 يوم$ -0.0128046303-51.70%
60 يوم$ -0.0096038683-38.78%
90 يوم$ +0.02464281968695596972+20,293.80%

ما هو World Cat ( WORLD CAT )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر World Cat (WORLD CAT)

الموقع الرسمي

توقعات سعر World Cat (USD)

كم ستكون قيمة World Cat (WORLD CAT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك World Cat (WORLD CAT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة World Cat.

تحقق الآن من توقعات سعر World Cat!

عملة WORLD CAT إلى العملات المحلية

توكنوميكس World Cat (WORLD CAT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس World Cat (WORLD CAT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس WORLD CAT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول World Cat (WORLD CAT)

كم يساوي World Cat (WORLD CAT) اليوم؟
سعر WORLD CAT المباشر في USD هو USD 0.02476425، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر WORLD CAT إلى USD الحالي؟
سعر WORLD CAT إلى USD الحالي هو $ 0.02476425. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ World Cat ؟
القيمة السوقية لعملة WORLD CAT هي $ 1.95M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن WORLD CAT؟
العرض المتداول لتوكن WORLD CAT هو 80.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ WORLD CAT؟
حقق WORLD CAT سعرًا قياسيًا قدره 0.09714 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ WORLD CAT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 WORLD CAT.
ما هو حجم تداول WORLD CAT؟
حجم تداول WORLD CAT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع WORLD CAT هذا العام؟
قد يرتفع WORLD CAT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر WORLD CAT لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات World Cat (WORLD CAT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

