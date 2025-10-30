World Cat (WORLD CAT) توقع السعر (USD)

احصل على توقعات أسعار World Cat للأعوام 2026 و2027 و2028 و2030 وغيرها. توقع مقدار نمو WORLD CAT في السنوات الخمس القادمة أو أكثر. تنبأ على الفور بسيناريوهات الأسعار المستقبلية بناءً على اتجاهات السوق والمعنويات.

أدخل رقمًا بين -100 و1,000 للتنبؤ بسعر World Cat
%

*إخلاء المسؤولية: تستند جميع توقعات الأسعار إلى مدخلات المستخدم.

توقع سعر World Cat
0.00%
USD
فعلي
توقع
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-30 01:12:36 (UTC+8)

World Cat توقعات الأسعار للفترة 2025-2050 (USD)

World Cat (WORLD CAT) توقعات الأسعار لعام 2025 (هذا العام)

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع World Cat نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.024610 في عام 2025.

World Cat (WORLD CAT) توقعات الأسعار لعام 2026 (العام القادم)

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد World Cat نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.025840 في عام 2026.

World Cat (WORLD CAT) توقعات الأسعار لعام 2027 (خلال عامين)

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر WORLD CAT هو $ 0.027132 مع معدل نمو 10.25%.

World Cat (WORLD CAT) توقعات الأسعار لعام 2028 (خلال 3 سنوات)

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر WORLD CAT هو $ 0.028489 مع معدل نمو 15.76%.

World Cat (WORLD CAT) توقعات الأسعار لعام 2029 (خلال 4 سنوات)

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WORLD CAT في عام 2029 هو $ 0.029913 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

World Cat (WORLD CAT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 5 سنوات)

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WORLD CAT في عام 2030 هو $ 0.031409 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

World Cat (WORLD CAT) توقعات الأسعار لعام 2040 (خلال 15 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر World Cat نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.051163.

World Cat (WORLD CAT) توقعات الأسعار لعام 2050 (خلال 25 سنة)

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر World Cat نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.083339.

السنة
السعر
النمو
  • 2025
    $ 0.024610
    0.00%
  • 2026
    $ 0.025840
    5.00%
  • 2027
    $ 0.027132
    10.25%
  • 2028
    $ 0.028489
    15.76%
  • 2029
    $ 0.029913
    21.55%
  • 2030
    $ 0.031409
    27.63%
  • 2031
    $ 0.032980
    34.01%
  • 2032
    $ 0.034629
    40.71%
السنة
السعر
النمو
  • 2033
    $ 0.036360
    47.75%
  • 2034
    $ 0.038178
    55.13%
  • 2035
    $ 0.040087
    62.89%
  • 2036
    $ 0.042091
    71.03%
  • 2037
    $ 0.044196
    79.59%
  • 2038
    $ 0.046406
    88.56%
  • 2039
    $ 0.048726
    97.99%
  • 2040
    $ 0.051163
    107.89%
عرض المزيد

توقعات سعر World Cat على المدى القصير لليوم والغد وهذا الأسبوع و30 يومًا

التاريخ
توقعات السعر
النمو
  • October 30, 2025(اليوم)
    $ 0.024610
    0.00%
  • October 31, 2025(غداً)
    $ 0.024613
    0.01%
  • November 6, 2025(هذا الاسبوع)
    $ 0.024633
    0.10%
  • November 29, 2025(30 يوم)
    $ 0.024711
    0.41%
توقع سعرWorld Cat (WORLD CAT) لليوم

السعر المتوقع لعملة WORLD CAT على October 30, 2025(اليوم)هو $0.024610. يعكس هذا التوقع النتيجة المحسوبة لنسبة النمو المقدمة، مما يمنح المستخدمين لمحة عن حركة السعر المحتملة لهذا اليوم.

توقع سعر World Cat (WORLD CAT) غدًا

بالنسبة إلى October 31, 2025(غداً)، فإن توقع سعر WORLD CAT، باستخدام 5% من النمو السنوي، هو $0.024613. تقدم هذه النتائج توقعات تقديرية لقيمة التوكن بناءً على المعلمات المختارة.

توقع سعرWorld Cat (WORLD CAT) لهذا الأسبوع

بحلول November 6, 2025(هذا الاسبوع)، التوقع السعري لعملة WORLD CAT، باستخدام معدل نمو سنوي 5%، هو $0.024633. يتم حساب هذا التوقع الأسبوعي بناءً على نفس النسبة المئوية للنمو لتقديم فكرة عن الترندات السعرية المحتملة خلال الأيام القادمة.

توقع سعر World Cat (WORLD CAT) خلال 30 يومًا

بالنظر إلى 30 يوماً قادمة، السعر المتوقع لعملة WORLD CAT هو $0.024711. هذا التنبؤ مستمد باستخدام معدل النمو السنوي 5% لتقدير قيمة التوكن بعد شهر.

إحصائيات الأسعار الحالية لـ World Cat

--

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

80.00M
80.00M 80.00M

--

أحدث سعر لـ WORLD CAT هو --. ويبلغ معدل التغير على مدار 24 ساعة 0.00%، وحجم تداول على مدار 24 ساعة --.
علاوة على ذلك، فإن WORLD CAT لديه معروض متداول بقيمة 80.00M وإجمالي القيمة السوقية بقيمة $ 1.97M.

السعر التاريخي World Cat

وفقًا لأحدث البيانات التي تم جمعها على صفحة الأسعار الحالية World Cat، فإن السعر الحالي لعملة World Cat هو 0.024610USD. العرض المتداول من World Cat(WORLD CAT) هو 80.00M WORLD CAT مما يعطيها رسملة سوقية تبلغ $1,972,784.

الفترة
التغيير(%)
التغيير(USD)
صعود
هبوط
  • 24 ساعة
    -4.46%
    $ -0.001149
    $ 0.025950
    $ 0.024391
  • 7 أيام
    -10.10%
    $ -0.002486
    $ 0.052305
    $ 0.024501
  • 30 يوم
    -52.65%
    $ -0.012958
    $ 0.052305
    $ 0.024501
الأداء خلال 24 ساعة

خلال الـ 24 ساعة الماضية، أظهر World Cat حركة سعرية بقيمة $-0.001149، مما يعكس تغييرًا في القيمة بنسبة -4.46%.

الأداء خلال 7 يوماً

خلال آخر 7 أيام، كان يتم تداول World Cat عند أعلى مستوى له عند $0.052305 وأدنى سعر عند $0.024501. وقد شهد تغيرًا في السعر قدره -10.10%. ويُظهر هذا التريند الأخير قدرة WORLD CAT على تحقيق المزيد من الحركة في السوق.

الأداء خلال 30 يوماً

في الشهر الماضي، شهد موقع World Cat في الشهر الماضي ارتفاعًا في -52.65% من التغيير، مما يعكس حوالي $-0.012958 لقيمته. وهذا يشير إلى أن WORLD CAT قد يشهد المزيد من التغيرات في الأسعار في المستقبل القريب.

كيف تعمل وحدة التنبؤ بسعر World Cat (WORLD CAT)؟

وحدة التنبؤ بسعر World Cat هي أداة سهلة الاستخدام مصممة لمساعدتك في تقدير الأسعار المستقبلية المحتملة لعملة WORLD CAT استنادًا إلى افتراضات النمو الخاصة بك. سواء كنت متداولًا متمرسًا أو مستثمرًا فضوليًا، تقدم هذه الوحدة طريقة بسيطة وتفاعلية للتنبؤ بالقيمة المستقبلية للتوكن.

1. أدخل توقعات النمو الخاصة بك

ابدأ بإدخال نسبة النمو المرغوب فيها، والتي يمكن أن تكون إما إيجابية أو سلبية، حسب توقعاتك للسوق. قد يعكس ذلك توقعاتك بشأن World Cat خلال العام المقبل أو السنوات الخمس أو حتى عقود في المستقبل.

2. حساب السعر المستقبلي

بمجرد إدخال معدل النمو، انقر على زر "حساب". ستعمل الوحدة على الفور على حساب السعر المستقبلي المتوقع لعملة WORLD CAT، مما يمنحك تصورًا واضحًا لكيفية تأثير توقعك على قيمة التوكن بمرور الوقت.

3. استكشاف السيناريوهات المختلفة

يمكنك تجربة معدلات نمو مختلفة لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر ظروف السوق المختلفة على سعر World Cat. تتيح لك هذه المرونة تحليل كل من التوقعات المتفائلة والمتحفظة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

4. آراء المستخدمين ورؤى المجتمع

تدمج الوحدة أيضًا بيانات مشاعر المستخدمين، مما يتيح لك مقارنة توقعاتك بتوقعات المستخدمين الآخرين. توفر هذه المدخلات الجماعية نظرة ثاقبة قيّمة حول كيفية إدراك المجتمع لمستقبل WORLD CAT.

المؤشرات الفنية للتنبؤ بالأسعار

ولتعزيز دقة التوقعات، تستفيد الوحدة من مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية وبيانات السوق. وتشمل هذه المؤشرات:

المتوسطات المتحركة الأسية (EMA): يساعد على تتبع اتجاه سعر التوكن من خلال تهدئة التقلبات وتوفير نظرة ثاقبة على انعكاسات الترند المحتمل.

البولنجر باند: يقيس تقلبات السوق ويحدد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة.

مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيّم زخم WORLD CAT لتحديد ما إذا كان في مرحلة صعود أو هبوط.

تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD): يقيم قوة واتجاه تحركات الأسعار لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. من خلال الجمع بين هذه المؤشرات وبيانات السوق في الوقت الفعلي، توفر الوحدة تنبؤًا ديناميكيًا بالسعر، مما يساعدك على اكتساب رؤى أعمق حول الإمكانات المستقبلية لعملة World Cat.

لماذا يعد التنبؤ بسعر WORLD CAT مهمًا؟

يعد توقعات سعر WORLD CAT أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب، ويشارك فيها المستثمرون لأغراض مختلفة:

تطوير استراتيجية الاستثمار: تساعد التوقعات المستثمرين على صياغة الاستراتيجيات. ومن خلال تقدير الأسعار المستقبلية، يمكنهم تحديد موعد شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة.

تقييم المخاطر: يسمح فهم التحركات المحتملة للأسعار للمستثمرين بقياس المخاطر المرتبطة بأصل الكريبتو معين. وهذا أمر ضروري في إدارة وتخفيف الخسائر المحتملة.

تحليل السوق: غالبًا ما تتضمن التنبؤات تحليل ترندات السوق والأخبار والبيانات التاريخية. يساعد هذا التحليل الشامل المستثمرين في فهم ديناميكيات السوق والعوامل المؤثرة في تغيرات الأسعار.

تنويع المحافظ الاستثمارية: من خلال التنبؤ بالعملات المشفرة التي قد يكون أداؤها جيدًا، يمكن للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية وفقًا لذلك، وتوزيع المخاطر على مختلف الأصول.

التخطيط طويل الأجل: يعتمد المستثمرون الذين يبحثون عن مكاسب طويلة الأجل على التنبؤات لتحديد العملات المشفرة التي تنطوي على احتمالات النمو المستقبلي.

الاستعداد النفسي: إن معرفة سيناريوهات الأسعار المحتملة تهيئ المستثمرين نفسيًا وماليًا لتقلبات السوق.

المشاركة المجتمعية: غالبًا ما تثير توقعات أسعار الكريبتو مناقشات داخل مجتمع المستثمرين، مما يؤدي إلى فهم أوسع وحكمة جماعية حول اتجاهات السوق.

إخلاء المسؤولية

يعتمد المحتوى المنشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو لدينا على المعلومات والتعليقات المقدمة إلينا من مستخدمي MEXC و/أو مصادر خارجية أخرى. ويتم تقديمها لك على أساس "كما هي" لأغراض إعلامية وتوضيحية فقط، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع. من المهم ملاحظة أن توقعات الأسعار المقدمة قد لا تكون دقيقة ولا ينبغي التعامل معها على هذا النحو. قد تختلف الأسعار المستقبلية بشكل كبير عن التوقعات المقدمة، ولا ينبغي الاعتماد عليها في قرارات الاستثمار.

علاوة على ذلك، لا ينبغي تفسير هذا المحتوى على أنه نصيحة مالية، ولا يهدف إلى التوصية بشراء أي منتج أو خدمة محددة. لن تكون MEXC مسؤولة تجاهك بأي شكل من الأشكال عن أي خسائر قد تتكبدها نتيجة للإشارة إلى أي محتوى منشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو الخاصة بنا، واستخدامه و/أو الاعتماد عليه. من الضروري أن تدرك أن أسعار الأصول الرقمية تخضع لمخاطر سوقية عالية وتقلبات الأسعار. قد تنخفض قيمة استثمارك وتزيد، وليس هناك ضمان لاستعادة المبلغ المستثمر في البداية. في النهاية، أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، وMEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. يرجى أن تضع في اعتبارك أن الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للأداء المستقبلي. يجب عليك الاستثمار فقط في المنتجات التي تعرفها وتفهم المخاطر المرتبطة بها. فكر بعناية في خبرتك الاستثمارية، ووضعك المالي، وأهدافك الاستثمارية، وقدرتك على تحمل المخاطر، واستشر مستشارًا ماليًا مستقلاً قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.