معلومات سعر WolfWifBallz (BALLZ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.080777$ 0.080777 $ 0.080777 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.38% تغير السعر (7 أيام) +1.34% تغير السعر (7 أيام) +1.34%

سعر WolfWifBallz (BALLZ) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BALLZ بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBALLZ على الإطلاق هو $ 0.080777، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BALLZ -- على مدار الساعة الماضية، -3.38% على مدار 24 ساعة، و +1.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق WolfWifBallz (BALLZ)

القيمة السوقية $ 53.44K$ 53.44K $ 53.44K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 53.44K$ 53.44K $ 53.44K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ WolfWifBallz هي $ 53.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BALLZ يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.44K.