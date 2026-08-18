سعر WINR Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع WINR Protocol (WINR) اليوم هو $ 0.00341033، مع تغير بنسبة 18.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WINR الحالي إلى USD هو $ 0.00341033 لكل WINR.

يحتل WINR Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,022,374، مع عرض متداول قدره 886.24M WINR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WINR بين $ 0.00340666 (أدنى) و$ 0.00419153 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.147289، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WINR بمقدار -2.34% خلال الساعة الماضية و-16.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.76K.

معلومات سوق WINR Protocol (WINR)

القيمة السوقية $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M الحجم (24 ساعة) $ 10.76K$ 10.76K $ 10.76K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M إمداد دورة التداول 886.24M 886.24M 886.24M إجمالي العرض 886,239,942.5590059 886,239,942.5590059 886,239,942.5590059

القيمة السوقية الحالية لـ WINR Protocol هي $ 3.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.76K. العرض المتداول لـ WINR يبلغ 886.24M، مع إجمالي عرض 886239942.5590059. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.02M.