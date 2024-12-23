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سعر WibWob (WIBWOB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 725.44K . يتم تحديث سعر WIBWOB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WibWob الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 237.17K - تغيير سعر WibWob خلال اليوم هو +2.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 982.55M

أداء سعر WibWob (WIBWOB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WibWob مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WibWob مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WibWob مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WibWob مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.02% 30 يوم $ 0 -85.34% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WibWob (WIBWOB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WibWob: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00147324$ 0.00147324 $ 0.00147324 عالية طوال الوقت $ 0.01022897$ 0.01022897 $ 0.01022897 تغير السعر (1 ساعة) +3.05% تغير السعر (1يوم) +2.02% تغير السعر (7 أيام) -58.07%

معلومات سوق WibWob (WIBWOB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: