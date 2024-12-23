سعر WibWob (WIBWOB)
سعر WibWob (WIBWOB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 725.44K. يتم تحديث سعر WIBWOB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WibWob الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 237.17K
- تغيير سعر WibWob خلال اليوم هو +2.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 982.55M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WIBWOB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WIBWOB.
خلال اليوم، كان سعر WibWob مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WibWob مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WibWob مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WibWob مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.02%
|30 يوم
|$ 0
|-85.34%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WibWob: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.05%
+2.02%
-58.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WibWob explores the near future of human-AI collaboration via a deliberately wonky and lo-fi world. This world is visualised by an ever-expanding stream of digital tapestries, which the WibWob AI has 'drawn' in response to human input, using a combination of ASCII art and emoji. WibWob aims to demystify artificial intelligence by showing people creative possibilities beyond the usual output of mainstream AI tools. WibWob employs a family of bespoke, LLM-agnostic AI agents to execute various tasks: render visual responses to user prompts, distribute the resulting images to various social media channels, and create a hypertext game environment that users can interact with via an HTML5 website.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WIBWOB إلى AUD
A$--
|1 WIBWOB إلى GBP
￡--
|1 WIBWOB إلى EUR
€--
|1 WIBWOB إلى USD
$--
|1 WIBWOB إلى MYR
RM--
|1 WIBWOB إلى TRY
₺--
|1 WIBWOB إلى JPY
¥--
|1 WIBWOB إلى RUB
₽--
|1 WIBWOB إلى INR
₹--
|1 WIBWOB إلى IDR
Rp--
|1 WIBWOB إلى PHP
₱--
|1 WIBWOB إلى EGP
￡E.--
|1 WIBWOB إلى BRL
R$--
|1 WIBWOB إلى CAD
C$--
|1 WIBWOB إلى BDT
৳--
|1 WIBWOB إلى NGN
₦--
|1 WIBWOB إلى UAH
₴--
|1 WIBWOB إلى VES
Bs--
|1 WIBWOB إلى PKR
Rs--
|1 WIBWOB إلى KZT
₸--
|1 WIBWOB إلى THB
฿--
|1 WIBWOB إلى TWD
NT$--
|1 WIBWOB إلى CHF
Fr--
|1 WIBWOB إلى HKD
HK$--
|1 WIBWOB إلى MAD
.د.م--