سعر Whispy (WHISPY)
سعر Whispy (WHISPY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.37K. يتم تحديث سعر WHISPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Whispy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 366.34
- تغيير سعر Whispy خلال اليوم هو +1.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.38M
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خلال اليوم، كان سعر Whispy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Whispy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Whispy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Whispy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.07%
|30 يوم
|$ 0
|-21.63%
|60 يوم
|$ 0
|-31.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Whispy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.30%
+1.07%
-11.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project appears to revolve around a meme token named $WHISPY. This token embodies the essence of those who have faced financial losses ("rekt") on the Solana blockchain. $WHISPY is conceptualized as a spirit that has amassed all the pain from these losses and manifests once every ten years to distribute profits back to the affected individuals. It is portrayed as a harbinger of significant profits, symbolizing a chance for redemption and profit return for those who have previously suffered financial setbacks in the crypto market. This creates a narrative that ties the token's value and significance to the recovery and eventual profit of its holders.
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