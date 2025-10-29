معلومات سعر whatever (WHATEVER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.0026641 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) +5.49%

سعر whatever (WHATEVER) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WHATEVER بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWHATEVER على الإطلاق هو $ 0.0026641، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WHATEVER -- على مدار الساعة الماضية، +0.08% على مدار 24 ساعة، و +5.49% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق whatever (WHATEVER)

القيمة السوقية $ 590.95K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 590.95K إمداد دورة التداول 999.96M إجمالي العرض 999,955,584.763565

القيمة السوقية الحالية لـ whatever هي $ 590.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WHATEVER يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999955584.763565. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 590.95K.