سعر WEED Token اليوم

السعر المباشر لمشروع WEED Token (WEED) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WEED الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WEED.

يحتل WEED Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 114,768، مع عرض متداول قدره 116.17M WEED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WEED بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.502099، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WEED بمقدار -0.29% خلال الساعة الماضية و-0.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 12.25.

معلومات سوق WEED Token (WEED)

القيمة السوقية $ 114.77K$ 114.77K $ 114.77K الحجم (24 ساعة) $ 12.25$ 12.25 $ 12.25 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 114.77K$ 114.77K $ 114.77K إمداد دورة التداول 116.17M 116.17M 116.17M إجمالي العرض 116,165,541.745437 116,165,541.745437 116,165,541.745437

القيمة السوقية الحالية لـ WEED Token هي $ 114.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12.25. العرض المتداول لـ WEED يبلغ 116.17M، مع إجمالي عرض 116165541.745437. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 114.77K.