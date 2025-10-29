سعر Websync المباشر اليوم هو 0.00960146 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WEBS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WEBS بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Websync المباشر اليوم هو 0.00960146 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WEBS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WEBS بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Websync

سعر Websync (WEBS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 WEBS إلى USD:

$0.00960146
$0.00960146$0.00960146
0.00%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
مخطط أسعار Websync (WEBS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:33:35 (UTC+8)

معلومات سعر Websync (WEBS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

$ 0.00901109
$ 0.00901109$ 0.00901109

--

--

0.00%

0.00%

سعر Websync (WEBS) في الوقت الحقيقي هو $0.00960146. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WEBS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWEBS على الإطلاق هو $ 1.49، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00901109.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WEBS -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Websync (WEBS)

$ 8.43K
$ 8.43K$ 8.43K

--
----

$ 9.60K
$ 9.60K$ 9.60K

878.51K
878.51K 878.51K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Websync هي $ 8.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WEBS يبلغ 878.51K، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.60K.

سجل سعر Websync (WEBS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Websync مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Websync مقابل USD هو $ -0.0008770972 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Websync مقابل USD هو $ -0.0029719629 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Websync مقابل USD هو $ -0.9050497232289511 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.0008770972-9.13%
60 يوم$ -0.0029719629-30.95%
90 يوم$ -0.9050497232289511-98.95%

ما هو Websync ( WEBS )

WebSync empowers users to create and launch Web3 websites without coding, middlemen, or subscriptions—putting full ownership in your hands. With wallet-based tools like drag-and-drop builders, ENS emails, and decentralized messaging, it redefines digital presence. Key innovations include VaultChat, a Web Builder app, ENS Inbox with AI sorting, a Telegram deployment bot, ENSMail, and an Affiliate Program.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Websync (USD)

كم ستكون قيمة Websync (WEBS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Websync (WEBS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Websync.

تحقق الآن من توقعات سعر Websync!

توكنوميكس Websync (WEBS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Websync (WEBS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس WEBS والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Websync (WEBS)

كم يساوي Websync (WEBS) اليوم؟
سعر WEBS المباشر في USD هو USD 0.00960146، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر WEBS إلى USD الحالي؟
سعر WEBS إلى USD الحالي هو $ 0.00960146. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Websync ؟
القيمة السوقية لعملة WEBS هي $ 8.43K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن WEBS؟
العرض المتداول لتوكن WEBS هو 878.51K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ WEBS؟
حقق WEBS سعرًا قياسيًا قدره 1.49 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ WEBS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00901109 WEBS.
ما هو حجم تداول WEBS؟
حجم تداول WEBS المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع WEBS هذا العام؟
قد يرتفع WEBS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر WEBS لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:33:35 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

