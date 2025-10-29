معلومات سعر Websync (WEBS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 أدنى سعر $ 0.00901109$ 0.00901109 $ 0.00901109 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Websync (WEBS) في الوقت الحقيقي هو $0.00960146. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WEBS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWEBS على الإطلاق هو $ 1.49، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00901109.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WEBS -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Websync (WEBS)

القيمة السوقية $ 8.43K$ 8.43K $ 8.43K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.60K$ 9.60K $ 9.60K إمداد دورة التداول 878.51K 878.51K 878.51K إجمالي العرض 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Websync هي $ 8.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WEBS يبلغ 878.51K، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.60K.