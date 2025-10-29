معلومات سعر WAVE (WAV) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02539264$ 0.02539264 $ 0.02539264 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.28% تغير السعر (7 أيام) +4.32% تغير السعر (7 أيام) +4.32%

سعر WAVE (WAV) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAV بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAV على الإطلاق هو $ 0.02539264، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAV -- على مدار الساعة الماضية، +0.28% على مدار 24 ساعة، و +4.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق WAVE (WAV)

القيمة السوقية $ 90.31K$ 90.31K $ 90.31K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 279.87K$ 279.87K $ 279.87K إمداد دورة التداول 322.68M 322.68M 322.68M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ WAVE هي $ 90.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAV يبلغ 322.68M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 279.87K.