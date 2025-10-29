معلومات سعر Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00132264$ 0.00132264 $ 0.00132264 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +4.39% تغير السعر (1يوم) +2.86% تغير السعر (7 أيام) +94.04% تغير السعر (7 أيام) +94.04%

سعر Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAKEAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAKEAI على الإطلاق هو $ 0.00132264، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAKEAI +4.39% على مدار الساعة الماضية، +2.86% على مدار 24 ساعة، و +94.04% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

القيمة السوقية $ 304.40K$ 304.40K $ 304.40K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 468.31K$ 468.31K $ 468.31K إمداد دورة التداول 650.00M 650.00M 650.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wakehacker by Virtuals هي $ 304.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAKEAI يبلغ 650.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 468.31K.