سعر Wakehacker by Virtuals المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WAKEAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WAKEAI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Wakehacker by Virtuals المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WAKEAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WAKEAI بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن WAKEAI

معلومات سعر WAKEAI

الوثيقة البيضاء لـ WAKEAI

الموقع الرسمي لـ WAKEAI

اقتصاد توكن WAKEAI

توقعات سعر WAKEAI

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Wakehacker by Virtuals

سعر Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 WAKEAI إلى USD:

$0.00046831
$0.00046831$0.00046831
+2.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:20:53 (UTC+8)

معلومات سعر Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00132264
$ 0.00132264$ 0.00132264

$ 0
$ 0$ 0

+4.39%

+2.86%

+94.04%

+94.04%

سعر Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAKEAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAKEAI على الإطلاق هو $ 0.00132264، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAKEAI +4.39% على مدار الساعة الماضية، +2.86% على مدار 24 ساعة، و +94.04% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

$ 304.40K
$ 304.40K$ 304.40K

--
----

$ 468.31K
$ 468.31K$ 468.31K

650.00M
650.00M 650.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wakehacker by Virtuals هي $ 304.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAKEAI يبلغ 650.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 468.31K.

سجل سعر Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wakehacker by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wakehacker by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wakehacker by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wakehacker by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+2.86%
30 يوم$ 0+16.82%
60 يوم$ 0-13.66%
90 يوم$ 0--

ما هو Wakehacker by Virtuals ( WAKEAI )

wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time.

Core Functionality:

Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels.

Service Model:

Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Wakehacker by Virtuals (USD)

كم ستكون قيمة Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Wakehacker by Virtuals.

تحقق الآن من توقعات سعر Wakehacker by Virtuals!

عملة WAKEAI إلى العملات المحلية

توكنوميكس Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس WAKEAI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

كم يساوي Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) اليوم؟
سعر WAKEAI المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر WAKEAI إلى USD الحالي؟
سعر WAKEAI إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Wakehacker by Virtuals ؟
القيمة السوقية لعملة WAKEAI هي $ 304.40K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن WAKEAI؟
العرض المتداول لتوكن WAKEAI هو 650.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ WAKEAI؟
حقق WAKEAI سعرًا قياسيًا قدره 0.00132264 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ WAKEAI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 WAKEAI.
ما هو حجم تداول WAKEAI؟
حجم تداول WAKEAI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع WAKEAI هذا العام؟
قد يرتفع WAKEAI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر WAKEAI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:20:53 (UTC+8)

تحديثات Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,058.35
$113,058.35$113,058.35

-1.38%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.97
$3,999.97$3,999.97

-2.36%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04027
$0.04027$0.04027

-13.28%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.94
$194.94$194.94

-1.99%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1922
$3.1922$3.1922

-17.24%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.97
$3,999.97$3,999.97

-2.36%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,058.35
$113,058.35$113,058.35

-1.38%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.94
$194.94$194.94

-1.99%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6565
$2.6565$2.6565

+0.77%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19360
$0.19360$0.19360

-3.08%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.07900
$0.07900$0.07900

+3,850.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003179
$0.00003179$0.00003179

+389.07%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.219
$2.219$2.219

+195.86%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000427
$0.000000000000000000000427$0.000000000000000000000427

+151.17%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000174
$0.0000000174$0.0000000174

+102.32%