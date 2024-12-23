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سعر Wagmi (WAGMI) المباشر لليوم هو USD 0.01545819 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.25M . يتم تحديث سعر WAGMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wagmi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 647.83K - تغيير سعر Wagmi خلال اليوم هو -1.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.50B

أداء سعر Wagmi (WAGMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wagmi مقابل USD هو $ -0.0002709598131511 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wagmi مقابل USD هو $ +0.0044636559 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wagmi مقابل USD هو $ +0.0300664686 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wagmi مقابل USD هو $ +0.0096796301663544985 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0002709598131511 -1.72% 30 يوم $ +0.0044636559 +28.88% 60 يوم $ +0.0300664686 +194.50% 90 يوم $ +0.0096796301663544985 +167.51%

تحليل سعر Wagmi (WAGMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wagmi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01523636$ 0.01523636 $ 0.01523636 24 ساعة مرتفع $ 0.01675756$ 0.01675756 $ 0.01675756 عالية طوال الوقت $ 0.03723342$ 0.03723342 $ 0.03723342 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) -1.72% تغير السعر (7 أيام) -36.08%

معلومات سوق Wagmi (WAGMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: