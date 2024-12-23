سعر Wagmi (WAGMI)
سعر Wagmi (WAGMI) المباشر لليوم هو USD 0.01545819. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.25M. يتم تحديث سعر WAGMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wagmi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 647.83K
- تغيير سعر Wagmi خلال اليوم هو -1.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.50B
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خلال اليوم، كان سعر Wagmi مقابل USD هو $ -0.0002709598131511 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wagmi مقابل USD هو $ +0.0044636559 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wagmi مقابل USD هو $ +0.0300664686 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wagmi مقابل USD هو $ +0.0096796301663544985 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002709598131511
|-1.72%
|30 يوم
|$ +0.0044636559
|+28.88%
|60 يوم
|$ +0.0300664686
|+194.50%
|90 يوم
|$ +0.0096796301663544985
|+167.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wagmi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-1.72%
-36.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Wagmi protocol is a comprehensive solution for the decentralized finance (DeFi) ecosystem that aims to provide a seamless experience for trading, liquidity provision (LPing), swapping , leverage and strategy generation. The protocol is designed to offer a single platform for all DeFi needs. What makes your project unique? Our project stands out due to the incorporation of the GMI, a multiposition concentrator and enabling leverage on V3 pools. History of your project. Wagmi is an innovative project, emerging as an evolution from Popsicle Finance, which had its primary focus on liquidity provision (LP) strategies. What’s next for your project? We are on the verge of enabling an array of additional liquidity providing strategies and launching on multiple chains. The introduction of leverage trading and limit orders is also in our pipeline. What can your token be used for? Our token is instrumental for utility and governance within the ecosystem, granting users the ability to partake in pivotal decision-making processes and avail themselves of various services.
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