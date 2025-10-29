معلومات سعر WagerFi (WAGER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +3.13% تغير السعر (1يوم) +7.69% تغير السعر (7 أيام) +12.60% تغير السعر (7 أيام) +12.60%

سعر WagerFi (WAGER) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAGER بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAGER على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAGER +3.13% على مدار الساعة الماضية، +7.69% على مدار 24 ساعة، و +12.60% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق WagerFi (WAGER)

القيمة السوقية $ 637.02K$ 637.02K $ 637.02K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 637.02K$ 637.02K $ 637.02K إمداد دورة التداول 996.06M 996.06M 996.06M إجمالي العرض 996,056,817.828137 996,056,817.828137 996,056,817.828137

القيمة السوقية الحالية لـ WagerFi هي $ 637.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAGER يبلغ 996.06M، مع إجمالي عرض 996056817.828137. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 637.02K.