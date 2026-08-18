سعر Waffles اليوم

السعر المباشر لمشروع Waffles (WAFFLES) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 18.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WAFFLES الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WAFFLES.

يحتل Waffles حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 582,688، مع عرض متداول قدره 997.96M WAFFLES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WAFFLES بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0425847، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WAFFLES بمقدار -0.28% خلال الساعة الماضية و+25.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 34.46K.

معلومات سوق Waffles (WAFFLES)

القيمة السوقية $ 582.69K$ 582.69K $ 582.69K الحجم (24 ساعة) $ 34.46K$ 34.46K $ 34.46K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 582.69K$ 582.69K $ 582.69K إمداد دورة التداول 997.96M 997.96M 997.96M إجمالي العرض 997,957,339.212863 997,957,339.212863 997,957,339.212863

القيمة السوقية الحالية لـ Waffles هي $ 582.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 34.46K. العرض المتداول لـ WAFFLES يبلغ 997.96M، مع إجمالي عرض 997957339.212863. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 582.69K.