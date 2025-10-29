معلومات سعر VUSD (VUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.982619 $ 0.982619 $ 0.982619 24 ساعة منخفض $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.982619$ 0.982619 $ 0.982619 24 ساعة مرتفع $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 عالية طوال الوقت $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 أدنى سعر $ 0.96079$ 0.96079 $ 0.96079 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -0.35% تغير السعر (7 أيام) +0.67% تغير السعر (7 أيام) +0.67%

سعر VUSD (VUSD) في الوقت الحقيقي هو $0.994287. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VUSD بين أدنى سعر $ 0.982619 وأعلى سعر $ 1.003، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVUSD على الإطلاق هو $ 1.044، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.96079.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VUSD -0.14% على مدار الساعة الماضية، -0.35% على مدار 24 ساعة، و +0.67% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق VUSD (VUSD)

القيمة السوقية $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M إمداد دورة التداول 1.64M 1.64M 1.64M إجمالي العرض 1,637,225.673699398 1,637,225.673699398 1,637,225.673699398

القيمة السوقية الحالية لـ VUSD هي $ 1.63M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VUSD يبلغ 1.64M، مع إجمالي عرض 1637225.673699398. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.63M.