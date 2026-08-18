سعر Vultisig اليوم

السعر المباشر لمشروع Vultisig (VULT) اليوم هو $ 0.080911، مع تغير بنسبة 1.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VULT الحالي إلى USD هو $ 0.080911 لكل VULT.

يحتل Vultisig حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8,091,025، مع عرض متداول قدره 100.00M VULT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VULT بين $ 0.079042 (أدنى) و$ 0.080915 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.24، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0303.

على المدى القصير، تحرك VULT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-9.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.75K.

معلومات سوق Vultisig (VULT)

القيمة السوقية $ 8.09M$ 8.09M $ 8.09M الحجم (24 ساعة) $ 4.75K$ 4.75K $ 4.75K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.09M$ 8.09M $ 8.09M إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Vultisig هي $ 8.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.75K. العرض المتداول لـ VULT يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.09M.