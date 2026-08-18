سعر VladDog اليوم

السعر المباشر لمشروع VladDog (VLADDOG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VLADDOG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VLADDOG.

يحتل VladDog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,163.59، مع عرض متداول قدره 928.38M VLADDOG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VLADDOG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VLADDOG بمقدار -0.36% خلال الساعة الماضية و-17.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق VladDog (VLADDOG)

القيمة السوقية $ 18.16K$ 18.16K $ 18.16K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.56K$ 19.56K $ 19.56K إمداد دورة التداول 928.38M 928.38M 928.38M إجمالي العرض 928,375,894.7390261 928,375,894.7390261 928,375,894.7390261

القيمة السوقية الحالية لـ VladDog هي $ 18.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VLADDOG يبلغ 928.38M، مع إجمالي عرض 928375894.7390261. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.56K.