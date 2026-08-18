سعر VIRUS اليوم

السعر المباشر لمشروع VIRUS (VIRUS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VIRUS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VIRUS.

يحتل VIRUS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 109,859، مع عرض متداول قدره 999.96M VIRUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VIRUS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03406607، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VIRUS بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و-1.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 100.83.

معلومات سوق VIRUS (VIRUS)

القيمة السوقية $ 109.86K$ 109.86K $ 109.86K الحجم (24 ساعة) $ 100.83$ 100.83 $ 100.83 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 109.86K$ 109.86K $ 109.86K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,961,565.2157097 999,961,565.2157097 999,961,565.2157097

القيمة السوقية الحالية لـ VIRUS هي $ 109.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 100.83. العرض المتداول لـ VIRUS يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999961565.2157097. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 109.86K.