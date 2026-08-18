سعر Vibestarter اليوم

السعر المباشر لمشروع Vibestarter (VIBES) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VIBES الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VIBES.

يحتل Vibestarter حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 86,853، مع عرض متداول قدره 643.81M VIBES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VIBES بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VIBES بمقدار -0.82% خلال الساعة الماضية و-11.63% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.56K.

معلومات سوق Vibestarter (VIBES)

القيمة السوقية $ 86.85K$ 86.85K $ 86.85K الحجم (24 ساعة) $ 1.56K$ 1.56K $ 1.56K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 134.90K$ 134.90K $ 134.90K إمداد دورة التداول 643.81M 643.81M 643.81M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Vibestarter هي $ 86.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.56K. العرض المتداول لـ VIBES يبلغ 643.81M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 134.90K.