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سعر VFOX (VFOX) المباشر لليوم هو USD 0.01357502 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 285.02K . يتم تحديث سعر VFOX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VFOX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 251.83 - تغيير سعر VFOX خلال اليوم هو -2.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر VFOX (VFOX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VFOX مقابل USD هو $ -0.00034750880902802 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VFOX مقابل USD هو $ -0.0021659120 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VFOX مقابل USD هو $ -0.0020642677 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VFOX مقابل USD هو $ -0.010111238475990186 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00034750880902802 -2.49% 30 يوم $ -0.0021659120 -15.95% 60 يوم $ -0.0020642677 -15.20% 90 يوم $ -0.010111238475990186 -42.68%

تحليل سعر VFOX (VFOX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VFOX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01348928$ 0.01348928 $ 0.01348928 24 ساعة مرتفع $ 0.01408156$ 0.01408156 $ 0.01408156 عالية طوال الوقت $ 5.28$ 5.28 $ 5.28 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.49% تغير السعر (7 أيام) -14.68%

معلومات سوق VFOX (VFOX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: