سعر VFOX (VFOX)
سعر VFOX (VFOX) المباشر لليوم هو USD 0.01357502. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 285.02K. يتم تحديث سعر VFOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VFOX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 251.83
- تغيير سعر VFOX خلال اليوم هو -2.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M
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خلال اليوم، كان سعر VFOX مقابل USD هو $ -0.00034750880902802 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VFOX مقابل USD هو $ -0.0021659120 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VFOX مقابل USD هو $ -0.0020642677 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VFOX مقابل USD هو $ -0.010111238475990186 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00034750880902802
|-2.49%
|30 يوم
|$ -0.0021659120
|-15.95%
|60 يوم
|$ -0.0020642677
|-15.20%
|90 يوم
|$ -0.010111238475990186
|-42.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر VFOX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.49%
-14.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VFOX is the rewards-based cryptocurrency for a fully immersive discovery shopping and retail experience that combines gaming elements and forms its own standalone meta-verse, called the RFOX VALT. RFOX VALT will incorporate VR/AR and AI in addition to offering digital items, including those issued through blockchain smart contracts and NFTs. RFOX VALT is a venture of Southeast Asian venture and ecosystem builder RedFOX Labs.
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