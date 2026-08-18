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سعر Versatize Coin المباشر اليوم هو 0.199843 USD. القيمة السوقية لـ VTCN هي 19,984,495 USD. تابع تحديثات أسعار VTCN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Versatize Coin المباشر اليوم هو 0.199843 USD. القيمة السوقية لـ VTCN هي 19,984,495 USD. تابع تحديثات أسعار VTCN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن VTCN

معلومات سعر VTCN

ما هو VTCN

الوثيقة البيضاء لـ VTCN

الموقع الرسمي لـ VTCN

اقتصاد توكن VTCN

توقعات سعر VTCN

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سعر Versatize Coin (VTCN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 VTCN إلى USD:

$0.199837
$0.199837$0.199837
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Versatize Coin (VTCN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:40:12 (UTC+8)

سعر Versatize Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Versatize Coin (VTCN) اليوم هو $ 0.199843، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VTCN الحالي إلى USD هو $ 0.199843 لكل VTCN.

يحتل Versatize Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,984,495، مع عرض متداول قدره 50.00M VTCN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VTCN بين $ 0.199415 (أدنى) و$ 0.200003 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.200216، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00120116.

على المدى القصير، تحرك VTCN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+12.51% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 360.92K.

معلومات سوق Versatize Coin (VTCN)

$ 19.98M
$ 19.98M$ 19.98M

$ 360.92K
$ 360.92K$ 360.92K

$ 19.98M
$ 19.98M$ 19.98M

50.00M
50.00M 50.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Versatize Coin هي $ 19.98M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 360.92K. العرض المتداول لـ VTCN يبلغ 50.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.98M.

سجل سعر Versatize Coin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.199415
$ 0.199415$ 0.199415
24 ساعة منخفض
$ 0.200003
$ 0.200003$ 0.200003
24 ساعة مرتفع

$ 0.199415
$ 0.199415$ 0.199415

$ 0.200003
$ 0.200003$ 0.200003

$ 0.200216
$ 0.200216$ 0.200216

$ 0.00120116
$ 0.00120116$ 0.00120116

--

--

+12.51%

+12.51%

سجل سعر Versatize Coin (VTCN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Versatize Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Versatize Coin مقابل USD هو $ +3.4336962108 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Versatize Coin مقابل USD هو $ +3.4344985405 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Versatize Coin مقابل USD هو $ +0.0000010466269208 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ +3.4336962108+1,718.20%
60 يوم$ +3.4344985405+1,718.60%
90 يوم$ +0.0000010466269208+0.00%

توقعات أسعار Versatize Coin

Versatize Coin (VTCN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف VTCN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرVersatize Coin (VTCN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Versatize Coin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Versatize Coin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار VTCN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Versatize Coin.

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نبذة عن Versatize Coin

ما هو تداول Versatize Coin الآن؟

السعر الحالي: $0.199843، مع حركة سعرية بلغت --% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هل يجذب VTCN اهتمام المؤسسات؟

يمكن استنتاج مشاركة المؤسسات من ارتفاع حجم التداول ($--)، والاستقرار في السيولة، والأداء السعري المستدام على المدى الطويل مقارنةً بزملائه من فئة Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Proof of Stake (PoS).

ما مدى سيولة سوق Versatize Coin؟

إن درجة السيولة البالغة --/100 توحي بعمق سوقي قوي، مما يتيح تنفيذ الأوامر الكبيرة بكفاءة عبر البورصات.

ماذا تشير المعروض المتداول عن VTCN؟

مع وجود 49999999.899 من الرموز، تؤثر ديناميكيات المعروض على التقييم على المدى الطويل، خاصةً خلال دورات تراكم أو توزيع المؤسسات.

كيف يقارن Versatize Coin بذروته التاريخية؟

إن ذروته ATH البالغة $0.200216 وذروته ATL البالغة $0.00120116 توفران نقاط مرجعية لتقييم المخاطر من قبل المؤسسات.

ما مدى نشاط تداول Versatize Coin اليوم؟

) سجل حجم تداول يومي بلغ $--، وهي مقياس مهم للمؤسسات عند تقييم استراتيجيات الدخول.

كيف يؤثر -- على اهتمام المؤسسات؟

) يمكن أن تؤثر استقرار -- وقابلية توسعها ونظامها البيئي للمطورين بشكل كبير على كيفية تقييم المستثمرين الكبار لجدوى Versatize Coin على المدى الطويل.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Versatize Coin

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:40:12 (UTC+8)

تحديثات Versatize Coin (VTCN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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