سعر Versatize Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Versatize Coin (VTCN) اليوم هو $ 0.199843، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VTCN الحالي إلى USD هو $ 0.199843 لكل VTCN.

يحتل Versatize Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,984,495، مع عرض متداول قدره 50.00M VTCN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VTCN بين $ 0.199415 (أدنى) و$ 0.200003 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.200216، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00120116.

على المدى القصير، تحرك VTCN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+12.51% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 360.92K.

معلومات سوق Versatize Coin (VTCN)

القيمة السوقية $ 19.98M$ 19.98M $ 19.98M الحجم (24 ساعة) $ 360.92K$ 360.92K $ 360.92K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.98M$ 19.98M $ 19.98M إمداد دورة التداول 50.00M 50.00M 50.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Versatize Coin هي $ 19.98M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 360.92K. العرض المتداول لـ VTCN يبلغ 50.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.98M.