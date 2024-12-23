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سعر VersaGames (VERSA) المباشر لليوم هو USD 0.00437311 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 508.23K . يتم تحديث سعر VERSA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VersaGames الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.07 - تغيير سعر VersaGames خلال اليوم هو -1.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 116.22M

أداء سعر VersaGames (VERSA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VersaGames مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VersaGames مقابل USD هو $ -0.0001012554 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VersaGames مقابل USD هو $ -0.0007411310 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VersaGames مقابل USD هو $ -0.001071800617390904 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.86% 30 يوم $ -0.0001012554 -2.31% 60 يوم $ -0.0007411310 -16.94% 90 يوم $ -0.001071800617390904 -19.68%

تحليل سعر VersaGames (VERSA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VersaGames: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00434956$ 0.00434956 $ 0.00434956 24 ساعة مرتفع $ 0.00452384$ 0.00452384 $ 0.00452384 عالية طوال الوقت $ 0.100492$ 0.100492 $ 0.100492 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -1.86% تغير السعر (7 أيام) -2.47%

معلومات سوق VersaGames (VERSA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: