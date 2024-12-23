سعر VersaGames (VERSA)
سعر VersaGames (VERSA) المباشر لليوم هو USD 0.00437311. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 508.23K. يتم تحديث سعر VERSA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VersaGames الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.07
- تغيير سعر VersaGames خلال اليوم هو -1.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 116.22M
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خلال اليوم، كان سعر VersaGames مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VersaGames مقابل USD هو $ -0.0001012554 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VersaGames مقابل USD هو $ -0.0007411310 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VersaGames مقابل USD هو $ -0.001071800617390904 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.86%
|30 يوم
|$ -0.0001012554
|-2.31%
|60 يوم
|$ -0.0007411310
|-16.94%
|90 يوم
|$ -0.001071800617390904
|-19.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر VersaGames: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-1.86%
-2.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VersaGames is the next-generation community-driven NFT-gaming ecosystem. We offer a web3 storefront with liquidity staking to start, and we will quickly integrate NFT trading and borrowing/lending into our platform. The VersaGames token ($VERSA) drives the economic incentives for the community on VersaGames. Holders of $VERSA can not only contribute capital to specific game pairs on VersaGames’ staking platform (e.g., $GAME1-$VERSA LP) and obtain strong incentives from partner studios in the form of targeted game token emissions, but holders will also benefit from the project’s low, selective emissions schedules and from gaining exposure to a well-diversified treasury.
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