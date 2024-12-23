سعر Verox (VRX)
سعر Verox (VRX) المباشر لليوم هو USD 9.32. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 211.62K. يتم تحديث سعر VRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Verox الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.41K
- تغيير سعر Verox خلال اليوم هو +2.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 22.64K
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خلال اليوم، كان سعر Verox مقابل USD هو $ +0.235036 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Verox مقابل USD هو $ -3.2780574280 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Verox مقابل USD هو $ -3.9529465880 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Verox مقابل USD هو $ -10.067045078963766 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.235036
|+2.59%
|30 يوم
|$ -3.2780574280
|-35.17%
|60 يوم
|$ -3.9529465880
|-42.41%
|90 يوم
|$ -10.067045078963766
|-51.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Verox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+2.59%
-27.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Verox is the first ever digital platform for all in one crypto and defi financial needs. It’s a personalized advisor, product analyzer and a financial content provider. Verox uses AI to create a personalized match between the user’s financial needs and the best-suited, most cost-effective financial products. It analyzes any chosen token and finds the best investments in real time in crypto, defi and other markets, by scanning markets and proccessing massive sets of data to locate the optimal trading/investing opportunities.
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