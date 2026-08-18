سعر Vena Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Vena Protocol (VENA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VENA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VENA.

يحتل Vena Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,472.8، مع عرض متداول قدره 1.00B VENA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VENA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00142655، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VENA بمقدار -0.88% خلال الساعة الماضية و-7.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Vena Protocol (VENA)

القيمة السوقية $ 11.47K$ 11.47K $ 11.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.47K$ 11.47K $ 11.47K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Vena Protocol هي $ 11.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VENA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.47K.